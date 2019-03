Der neue Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat seinen Teamrivalen Sebastian Vettel geschlagen und sich die erste Pole Position seiner Karriere gesichert. Der 21 Jahre alte Monegasse setzte sich im Qualifying zum Großen Preis von Bahrain mit einem Streckenrekord vor dem Deutschen durch, den dritten Startplatz für das zweite Saisonrennen (Formel 1: Rennen in Bahrain, Sonntag ab 17.10 Uhr im LIVETICKER) holte Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes.

"Charles hat das sehr gut gemacht, er verdient die Pole", sagte Vettel: "Das Wichtigste für mich ist, dass wir wieder da sind, das Auto fühlt sich toll an und wird besser und besser." Leclerc zeigte sich "extrem zufrieden. Sebastian ist ein Wahnsinnsfahrer, ich habe schon jetzt viel von ihm gelernt. Aber heute bin ich einfach froh, dass ich vor ihm stehe."

Leclerc hatte im vergangenen Jahr seine Rookie-Saison in der Formel 1 für Sauber bestritten und wechselte anschließend zu Ferrari. Schon bei seinem zweiten Auftritt stellte er den SF90 nun auf den ersten Startplatz. Ferrari brachte zudem erstmals seit dem Heimspiel in Monza im vergangenen September beide Autos in die erste Reihe.

Seine starke Form in Bahrain deutete Leclerc schon in den freien Trainings an, im Qualifying lag er nun fast drei Zehntelsekunden vor Vettel. Der Heppenheimer rettete den zweiten Platz vor Hamilton indes mit nur drei Hundertsteln Vorsprung. Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes, Sieger beim Saisonauftakt in Australien, startet am Sonntag vom vierten Platz.

Nico Hülkenberg (Emmerich) hatte indes große Probleme mit seinem Renault und holte nur den 17. Startplatz. "Irgendetwas stimmte nicht, der Grip fehlte völlig, ich hatte keine scharfe Waffe für das Qualifying", sagte Hülkenberg bei RTL.