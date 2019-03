Die Titelfavoriten sind auf Augenhöhe in die neue Saison der Formel 1 gestartet. Im ersten freien Training zum Großen Preis von Australien drehte Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes die schnellste Runde, in 1:23,599 Minuten lag er knapp vor dem Ferrari-Duo Sebastian Vettel (Heppenheim/1:23,637) und Charles Leclerc (Monaco/1:23,673) (Formel 1: 2. Freies Training in Melbourne JETZT im LIVETICKER)

Die ersten Drei bewegten sich am Freitagmittag (Ortszeit) auf der 5,303 km langen Strecke im Albert Park von Melbourne innerhalb einer Zehntelsekunde. Dahinter reihten sich zunächst Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande/1:23,792) und Valtteri Bottas (Finnland/1:23,866) im zweiten Mercedes ein. Vettels langjähriger Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland), der bei Ferrari zu dieser Saison durch Leclerc ersetzt wurde, gab als Sechster (1:24,816) einen guten Einstand für Alfa Romeo.

Nico Hülkenberg (Emmerich/1:25,015) verpasste aufgrund von Problemen mit der Elektronik weite Teile der ersten Session und stellte seinen Renault immerhin noch auf Rang zehn. Sein neuer Teamkollege Daniel Ricciardo (Australien/1:25,634), von Red Bull zum Werksteam gewechselt, kam nicht über den 17. Platz hinaus.