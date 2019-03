Mick Schumacher tritt schneller als erwartet in die Fußstapfen seines Vaters und wird in der kommenden Woche seine ersten Runden als Formel-1-Testfahrer in einem Ferrari drehen.

Das bestätigte der italienische Rennstall am Dienstag. Der 20-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird bei den zweitägigen Tests nach dem Grand Prix in Bahrain am kommenden Dienstag ins Cockpit des Ferrari SF90 steigen.

Am zweiten Testtag am Mittwoch wird Schumacher für Alfa Romeo am Steuer sitzen.

Schumacher will sich auf Formel 2 konzentrieren

"Ich bin natürlich mehr als begeistert, und ich möchte mich bei Ferrari für diese Möglichkeit bedanken", sagte Schumacher: "Ich bin sicher, dies wird eine großartige Erfahrung werden. Aber im Moment lege ich bewusst alle Gedanken an die Tests beiseite, weil ich mich sehr darauf freue, in meinem ersten Formel-2-Rennen anzutreten. Ich möchte mich 100 Prozent auf das Wochenende konzentrieren."

Mick Schumacher gibt am kommenden Wochenende ebenfalls auf dem Kurs in Sakhir sein Debüt in der Formel 2 für Prema.

Schumacher, der im vergangenen Jahr die Formel-3-Europameisterschaft gewann, gehört seit Mitte Januar zur Ferrari Driver Academy. Alfa Romeo, das frühere Sauber-Team, arbeitet eng mit Motorenlieferant Ferrari zusammen.

Schumacher profitiert bei der frühen Berufung auch vom strengen Regelwerk: An zwei der insgesamt vier Testtage, die es während der Saison gibt, müssen die Teams einen Nachwuchsfahrer einsetzen, der weniger als zwei Formel-1-Grand-Prix bestritten hat.

Für die Scuderia holte Michael Schumacher fünf seiner sieben Fahrertitel.