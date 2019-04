Formel 1, Baku: Bottas holt vor Hamilton & Vettel Pole im Qualifying

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat sich in letzter Sekunde die Pole-Position für den Großen Preis von Aserbaidschan (Formel 1: Rennen am So. ab 15 Uhr im LIVETICKER) gesichert.

Der Finne setzte sich im Qualifying auf dem Stadtkurs in Baku vor Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im anderen Silberpfeil durch, als Dritter startet Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) in das vierte Saisonrennen am Sonntag.

Vettels Teamkollege Charles Leclerc krachte nach einem Fahrfehler im zweiten Qualifying-Abschnitt in die Streckenbegrenzung und konnte nicht in den Kampf um die Pole eingreifen, der Monegasse wird von Rang neun starten.

Nico Hülkenberg landete im Renault nur auf dem 18. Platz, rutscht wegen Strafen für die Konkurrenz aber um zwei Plätze nach vorn.

Für Bottas ist es die zweite Pole dieser Saison und die achte seiner Karriere.