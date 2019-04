Weltmeister Lewis Hamilton hat in Shanghai das 1000. Rennen der Formel-1-Geschichte gewonnen.

Hinter dem Briten komplettierte der Finne Valtteri Bottas den dritten Mercedes-Doppelsieg im dritten Rennen des Jahres 2019. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel belegte im Ferrari Platz drei vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im zweiten Ferrari.

Vettel profitierte dabei zu Beginn des Rennens von einer Teamorder, die ihn an Leclerc vorbeibrachte. Der junge Monegassen war darüber ziemlich erbost.

Anzeige

Lange Zeit sah es danach aus, als ob Vettel auch den Punkt für die schnellste Rennrunde bekommen würde, doch in der vorletzten Runde schnappte ihm Red-Bull-Pilot Pierre Gasly diesen Trostpreis weg.

Für Hamilton war es der 75. Sieg seiner Karriere, der sechste in China und der zweite in dieser Saison. In der WM-Wertung übernahm der Weltmeister mit 68 Punkten die Führung vor Bottas (62) und Verstappen (42). Vettel folgt mit 37 Punkten auf Platz vier vor Leclerc (36).

Das vierte von 21 Saisonrennen findet am 28. April in Baku/Aserbaidschan statt.