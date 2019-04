Schrecksekunde für Williams-Pilot George Russell.

Im ersten Freien Training zum Großen Preis von Aserbaidschan auf dem Stadtkurs von Baku fuhr Russell mit über 300 Kilometer pro Stunde über einen Gullydeckel. Dieser löste sich daraufhin und zerfetzte den Unterboden des Williams. Der Brite blieb aber unverletzt. "Ich bin okay", funkte er an die Box.

Offenbar hatte Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc vor Russell das Metallteil mit seinem Boliden etwas gelöst. Die Rennleitung unterbrach das Training sofort nach dem Zwischenfall.

Auf dem sechs Kilometer langen Kurs wurden anschließend sämtliche Deckel kontrolliert, um ein ähnliches Missgeschick zu verhindern. Die Verantwortlichen entschieden sich schließlich zum Abbruch der ersten Session.

Abschleppwagen rammt Brücke

Auch beim Abtransport von Russells Boliden lief nicht alles glatt. Der Abschleppwagen rammte auf dem Weg in die Williams-Box eine Brücke. Dabei wurde der Kran beschädigt und eine Flüssigkeit, mutmaßlich Öl, trat aus und lief über den Williams.

Es war nicht der erste Zwischenfall mit einem Gully in der Formel 1.

2018 in Monaco musste das Training unterbrochen werden, um einen Schachtdeckel wieder zu fixieren. Romain Grosjean wurde 2017 im Training in Malaysia von einem Gullydeckel ausgehebelt. Und Jenson Button erwischte 2016 im Training in Monaco ebenfalls einen Schachtdeckel.