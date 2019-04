Der ehemalige Formel-1-Pilot Nico Rosberg hat über seine Zeit bei Williams ausgepackt.

Wie der 33-Jährige im Gespräch mit der Autozeitschrift auto motor und sport berichtete, herrschte bei dem britischen Rennstall ein harter Umgangston. Nachdem sich Rosberg bei einem Heimrennen am Hockenheimring in der ersten Runde hinausgedreht hatte, erhielt er einige Tage später einen Anruf vom leitenden Ingenieur Sam Michael. "Er sagte: 'Nico, du warst für uns komplett wertlos am Wochenende.' Das sitzt schon mal", erzählte Rosberg.

Auch auch der langjährige Technikchef Patrick Head nahm oftmals kein Blatt vor den Mund. Während der Qualifikation zum Rennen in Melbourne sei Head zu Rosbergs Auto gekommen, riss ihm "quasi das Visier auf" und schrie ihn an. "Nico, wenn du so weiterfährst, versenkst du das Unternehmen.' Irgend sowas. Aber es lief halt nichts vom Auto her", erinnere sich Rosberg.

"Knallhart" und "schmerzfrei" sei die Führungsriege bei Williams gewesen, was Rosberg aufgrund der Vergangenheit aber nicht wunderte. "Die sind halt Alain Jones gewohnt oder meinen Vater (Keke Rosberg, Anm. d. Red.), immer voll drauf. [Aber] daran gewöhnt man sich so schnell nicht." Sein Respekt vor Head und Teamchef Frank Williams sei enorm gewesen. "Für mich waren das Helden, die ganz, ganz Großen sagte Rosberg und fügte an: "Das war schon nicht einfach."