Mick Schumacher ist an seinem zweiten Tag in einem Formel-1-Rennwagen bei den Testfahrten in Sakhir/Bahrain auf den sechsten Platz gefahren.

Der Formel-2-Pilot und Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher war im Alfa Romeo mit einer Zeit von 1:29,998 Minuten knapp eine Sekunde langsamer als der Brite George Russell (1:29,029), der im Mercedes die Bestzeit fuhr.

Am Dienstag hatte Schumacher junior ein vielbeachtetes Debüt für Ferrari gegeben und war in der Tageswertung auf den zweiten Platz gefahren.

Die italienische Presse zeigte sich nach dem Auftritt des 20-Jährigen begeistert und schrieb von einem "Werbespot für die Zukunft".

Scuderia-Stammpilot Sebastian Vettel, der nach seinem erneuten Fehler im Rennen am Sonntag unter Druck steht, kam bei seiner Ausfahrt am Mittwoch in einer Zeit von 1:29,319 auf Rang drei.