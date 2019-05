Änderung im Rennkalender der Formel 1: Der Große Preis von Brasilien soll ab 2020 nicht mehr in Sao Paulo, sondern in Rio de Janeiro stattfinden. Das verkündete der brasilianische Staatspräsident Jair Bolsonaro am Mittwoch bei einer Militärzeremonie in Rio. Demnach soll innerhalb von sechs bis sieben Monaten ein neues Autodrom in Deodoro im Westen der Küstenmetropole errichtet werden.

"Der Grand Prix von Brasilien wird nächstes Jahr in Rio de Janeiro stattfinden", sagte Bolsonaro, "das wird Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und die Hotelbranche wird sicherlich auch glücklich sein."

Steuergelder sollen bei dem Bau in Deodoro, wo bei den Olympischen Sommerspiele 2016 mehrere Wettkämpfe stattgefunden hatten, nicht verwendet werden. In Sao Paulo hätten die Formel-1-Rennen hingegen nur durch finanzielle Zuschüsse gehalten werden können, sagte der Präsident.

In Rio waren bereits 1978 sowie von 1981 bis 1989 zehn Formel-1-Rennen ausgetragen worden, damals jedoch auf dem Autodromo Internacional Nelson Piquet. Anschließend hatte der Grand Prix in der Königsklasse des Motorsports beinahe drei Jahrzehnte in Sao Paulo stattgefunden.

In der diesjährigen Saison geht das Rennen in Sao Paulo am 17. November über die Bühne - es wäre das womöglich letzte.