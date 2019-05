Formel 1, Monaco: Lewis Hamilton dominiert Training - Vettel ohne Zuversicht

Trotz der Trauer um den am Montag verstorbenen Team-Aufsichtsratschef Niki Lauda hat Mercedes seine Favoritenrolle für den Großen Preis von Monaco im ersten freien Training untermauert.

Am Donnerstagmittag setzte Weltmeister Lewis Hamilton (England) in 1:12,106 Minuten die Bestzeit. Sebastian Vettel (Heppenheim) im Ferrari hatte als Fünfter satte 0,717 Sekunden Rückstand.

Verstappen überrascht

Dabei war der viermalige Weltmeister nicht nur deutlich langsamer als die Spitze, sondern blieb auch fast drei Zehntel hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc zurück, der in seiner Geburtsstadt auf Rang vier landete.

Platz zwei ging etwas überraschend an Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der Niederländer war nur 0,059 Sekunden langsamer als Hamilton und 13 Tausendstel schneller als der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Auf den guten siebten Platz fuhr der Emmericher Nico Hülkenberg im Renault (+1,121 Sekunden).

Vettel ohne Zuversicht

In den bisherigen fünf Saisonrennen hatten die beiden Mercedes die Plätze eins und zwei jeweils unter sich ausgemacht. Sechs Doppelsiege in Folge wären ein Novum in der fast 70-jährigen Geschichte der Formel 1.

Vettel, der als WM-Vierter bereits 48 Punkte hinter Hamilton liegt, hatte am Mittwoch wenig Zuversicht für das Rennen auf dem verwinkelten Stadtkurs versprüht. "Wir haben ein gutes Auto, aber Mercedes ist einfach schneller." So findet der SF90 nicht ins richtige Reifenfenster, dies wirkt sich negativ auf die Kurvengeschwindigkeiten aus.