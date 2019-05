Der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist tot.

Wie sein Arzt in der Nacht zum Dienstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb der Österreicher am Montag im Alter von 70 Jahren.

"In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20.05.2019, im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich", heißt es in einer Mitteilung, die eine Sprecherin der Fluggesellschaft Laudamotion im Namen der Familie Lauda schrieb.

