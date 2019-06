Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat Gerüchte über Abschiedsgedanken aus der Formel 1 zum Ende der laufenden Saison dementiert.

"Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe keine Ahnung, ich habe nie etwas derartiges gesagt", erklärte Vettel am Donnerstag vor dem Großen Preis von Kanada in Montreal (Formel 1, Großer Preis von Kanada: So. ab 20.10 Uhr im LIVETICKER).

Er könne aufhören, wann er wolle. "Auch das Team kann mich rausschmeißen, wenn es das möchte. Ich bin aber sehr glücklich mit dem Team, und ich hoffe, es ist es genauso mit mir", sagte der Ferrari-Star. Kritiker hatten Vettel zuletzt unter anderem fehlende Aggressivität vorgeworfen. Sein früherer Red-Bull-Teamkollege Mark Webber etwa sagte bei ServusTV, Vettel stehe "definitiv am Scheideweg seiner Karriere, auch mental."

Vettel kämpft in Kanada um die Wende in der bislang einseitigen WM. Bei den ersten sechs Saisonrennen siegten stets die Mercedes-Boliden von Weltmeister Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas. "Ich bin sehr hungrig. Ich habe die Mission, zu gewinnen. Für mich zählen nur Siege mit Ferrari. Dafür arbeite ich", sagte Vettel.