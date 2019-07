Rennzirkus bis 2025 in Melbourne

vergrößernverkleinern Bis 2025 macht der Rennzirkus der Formel 1 halt in Australien © Getty Images

Die Formel 1 trägt bis mindestens 2025 seine Rennen in Australien in Melbourne aus. Das teilte die Motorsport-Königsklasse am Donnerstag mit.