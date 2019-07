Die Heimspiele von Sebastian Vettel zum Durchklicken:

Sebastian Vettel bestreitet an diesem Wochenende seinen zehnten Grand Prix in Deutschland. Seine bisherigen Auftritte in der Heimat gleichen eine Achterbahnfahrt - mit dem Drama im Vorjahr.

SPORT1 blickt auf seine wechselhaften Heimspiele zwischen Drama und Triumph - und beleuchtet seine Chancen beim Jubiläum.