Valtteri Bottas (Finnland) hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Großbritannien (Formel 1 Großer Preis von Großbritannien, So. ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) gesichert.

Für den Mercedes-Piloten war es die vierte Pole der Saison und die zehnte seiner Karriere. Neben ihm in der ersten Reihe steht sein Teamkollege, Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien).

Die zweite Reihe bilden Ferrari-Jungstar Charles Leclerc (Monaco) und Österreich-Sieger Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull. Sebastian Vettel (Heppenheim) im zweiten Ferrari landete noch hinter dem Franzosen Pierre Gasly im Red Bull auf Platz sechs, Nico Hülkenberg (Emmerich/Renault) ist Zehnter.

Vettel: "Habe mich nicht wohlgefühlt"

"Alles in allem hat ein bisschen der Speed gefehlt. Ich habe mich nicht so wohlgefühlt im Auto, dass der Speed von alleine kam", sagte Vettel: "Auf eine Runde geht es im Moment nicht so richtig. Ich war die ganze Zeit gleichschnell - und alle anderen wurden immer schneller."

Hamilton räumte seine Niederlage unumwunden ein. "Ich war heute nicht gut genug", sagte der Lokalmatador und freute sich trotzdem auf sein Heimspiel: "Das ist das beste Rennen des Jahres." Leclerc bezeichnete Platz drei als "das Maximum" für Ferrari.