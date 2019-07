Formel-1-Pilot Sebastian Vettel muss seiner völlig verkorksten Saison ein dramatisches Kapitel hinzufügen. (DATENCENTER: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Der Ferrari-Star ist im Qualifying zu seinem Heimrennen am Hockenheimring im ersten Durchgang ausgeschieden, aufgrund eines technischen Problems konnte der 32-Jährige keine schnelle Runde drehen. Damit muss Vettel vom Ende des Feldes in den Großen Preis von Deutschland am Sonntag starten. (Formel 1, Das Rennen Hockenheim: Sonntag ab 15.10 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Der Heppenheimer scheiterte erstmals seit dem Großen Preis von Malaysia im Oktober 2017 im Q1.

