Nico Hülkenberg muss sein Cockpit im Formel-1-Team Renault in der Saison 2020 für den Franzosen Esteban Ocon räumen. Das gab das französische Team am Donnerstag in Spa bekannt.

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Hülkenberg fährt aktuell im dritten Jahr bei Renault, zuvor war er für Williams, Force India und Sauber unterwegs. Seit 2010 ist der 32-Jährige aus Emmerich 168 Grand Prix gefahren, auf dem Podium stand er allerdings nie.

Anzeige

Der 22-jährige Ocon war zuletzt auch als Nachfolger des Finnen Valtteri Bottas bei Mercedes im Gespräch gewesen, doch Bottas wurde von Mercedes ebenfalls am Donnerstag für ein weiteres Jahr bestätigt.