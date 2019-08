Formel 1, Red Bull: Pierre Gasly wird durch Alexander Albon ersetzt

Der Formel-1-Rennstall Red Bull hat mit sofortiger Wirkung den Thailänder Alexander Albon (23) zum neuen Teamkollegen von Max Verstappen (21) befördert.

Das teilte Red Bull am Montag mit.

Albon steigt vom Schwesterteam Toro Rosso auf und ersetzt bereits beim nächsten Rennen in Belgien Anfang September den glücklosen Franzosen Pierre Gasly (23), der im Gegenzug zu Toro Rosso zurückkehrt. Für die Italiener hatte er fünf der letzten sechs Rennen 2017 und die gesamte Saison 2018 bestritten.

Gasly chancenlos gegen Verstappen

Gasly hat nach zwölf von 21 Saisonrennen nur 63 Punkte auf dem Konto und war im teaminternen Duell gegen Verstappen (181) chancenlos. Während Verstappen bereits zwei Rennen gewann, schaffte es Gasly kein einziges Mal auf das Podium. Im Qualifying-Duell stand es zuletzt 11:1 zugunsten des Niederländers.

Albon bestreitet 2019 seine erste Saison in der Königsklasse des Motorsports, nachdem er im Vorjahr Gesamtdritter in der Formel 2 geworden war. Beim Rennen in Hockenheim Ende Juli fuhr Albon als Sechster zu seinem bislang besten Ergebnis in der Formel 1.

Wie Red Bull erklärte, werden Albons Leistungen in den verbleibenden neun Rennen der Saison genau analysiert, um eine "sachkundige Entscheidung" darüber zu treffen, wer 2020 an der Seite Verstappens fahren wird.