Ferraris Shootingstar Charles Leclerc hat auch im ersten Training zum Großen Preis von Russland seine starke Form bewiesen.

Der Monegasse drehte am Freitagvormittag in 1:34,462 Minuten die schnellste Runde und verwies dabei Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) um 82 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz.

Sebastian Vettel (Heppenheim) im zweiten Ferrari belegte zum Auftakt Rang drei, hatte allerdings gut eine halbe Sekunde Rückstand auf seinen Teamrivalen.

Leclerc hatte bei den letzten drei Rennen die Pole Position erobert und gewann zweimal, einzig am vergangenen Sonntag in Singapur brachte ihn die Teamstrategie um den Sieg, den dann Vettel einfuhr. Für das Rennen am Sonntag wird allerdings auch Mercedes wieder stark eingeschätzt.

Bottas und Hamilton unter ferner liefen

Valtteri Bottas (Finnland) und Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) landeten im ersten Training mit großem Rückstand nur auf den Rängen vier und fünf, absolvierten allerdings weite Teile der Session auf dem härteren und damit langsameren Reifen.

Nico Hülkenberg (Emmerich) im Renault hatte auf dem guten siebten Platz bereits rund 1,2 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Ferrari dominierte die vergangenen drei Rennen, der erneute Titelgewinn Hamiltons ist dennoch kaum zu verhindern. Der Engländer (296 Punkte) liegt sechs Rennen vor Saisonschluss deutlich vor Bottas (231), Leclerc, Verstappen (beide 200) und Vettel (194).