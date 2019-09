Formel-1-Pilot Max Verstappen (Niederlande) muss beim Rennen am kommenden Sonntag im italienischen Monza eine Aufholjagd starten.

Der Red-Bull-Pilot setzt auf der Highspeed-Strecke einen neuen Motor ein und überschreitet damit die Zahl der erlaubten Motoreneinheiten in dieser Saison.

Daher wird der 21-Jährige mit einer Startplatzstrafe belegt, die ihn ans Ende der Startaufstellung zurückwirft.

Nach 13 von 21 Saisonrennen liegt Verstappen auf dem dritten Rang der WM. In Belgien am vergangenen Wochenende war er erstmals in dieser Saison ausgeschieden.