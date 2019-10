Die Formel 1 wird 2021 keine neuen Teams aufnehmen.

Das verkündeten die Veranstalter in einem Statement, zu dem sie sich nach einer anderslautenden Pressemitteilung gezwungen sahen.

Formel 1: "Keine ernsthaften Gespräche"

"In den vergangenen Wochen haben einige Organisationen ihre Ambition kenntlich gemacht, ab 2021 an der Formel-1-Weltmeisterschaft teilzunehmen", heißt es in dieser Mitteilung: "Die Formel 1 freut sich zwar über das Interesse. Allerdings können wir bestätigen, dass mit keinen Personen oder Unternehmen ernsthafte Gespräche über die Zulassung von neuen Teams geführt wurden."

Erst am Donnerstag hatte eine Pressemitteilung mit dem Titel "GETTING READY FOR A NEW F1 ENTRY" für Aufsehen gesorgt. Dahinter steckten das spanische Campos-Team und die MIM-Gruppe aus Monaco. Nach eigener Auskunft habe das Team mit dem Deutschen Pascal Wehrlein und dem Spanier Alex Palou sogar schon zwei mögliche Piloten unter Vertrag.

Brawn schließt neue Teams vor 2022 aus

Auch das asiatische Team Panthera hatte bereits sein Interesse an einem Formel-1-Einstieg offiziell gemacht.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn hatte schon Anfang September erklärt, dass es vor 2022 keinen neuen Rennställe in der Königsklasse des Motorsports geben werde.