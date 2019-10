Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton haben im ersten Training zum Großen Preis von Japan ein Zeichen der Stärke gesetzt. Das Mercedes-Duo, das mit einem Doppelsieg den erneuten Konstrukteurstitel für die Silberpfeile perfekt machen würde, ließ die Konkurrenz um Sebastian Vettel und Ferrari am Freitagvormittag klar hinter sich.

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Bottas sorgt für Bestzeit

Der Finne Bottas sorgte in 1:28,731 Minuten für die Bestzeit, sein britischer Teamkollege Hamilton wurde mit einem Rückstand von 76 Tausendstelsekunden Zweiter. Vettel (Heppenheim) belegte mit knapp einer Sekunde Rückstand bei der ersten Ausfahrt auf seiner Lieblingsstrecke den dritten Platz vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco).

Anzeige

Red Bull war beim Heimspiel seines Motorenlieferanten Honda mit Max Verstappen (Niederlande) und Alexander Albon (Thailand) auf den Plätzen fünf und sechs zunächst erneut nur dritte Kraft. Nico Hülkenberg (Emmerich) im Renault belegte den 13. Rang.

Toro Rosso mit Lokalmatador

Erstmals in einem Formel-1-Boliden saß Lokalmatador Naoki Yamamoto. Der 31-Jährige übernahm den Toro Rosso des Franzosen Pierre Gasly und schloss das Training auf dem 17. Rang ab. Yamamotos Einsatz ist vor allem Autobauer Honda zu verdanken, der auch Toro Rosso mit Motoren beliefert.

Beim Großen Preis von Japan haben die Teams nur am Freitag die Möglichkeit, im Training wichtige Daten zu sammeln, entsprechend herrschte reges Treiben auf der Strecke.

Qualifying verschoben

Das dritte freie Training am Samstag wurde wegen des nahenden Supertaifuns "Hagibis" gestrichen. Das am Samstag um 8.00 Uhr MESZ angesetzte Qualifying zum 17. Saisonrennen wurde auf Sonntag (03.00 Uhr MESZ) verschoben, das Rennen am Sonntag (ab 7:00 bei SPORT1 im LIVETICKER) soll wie geplant stattfinden.