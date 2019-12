Neues Projekt für Nico Rosberg: Der Formel-1-Weltmeister von 2016 wird bei der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" in der achten Staffel, die ab Herbst 2020 bei Vox ausgestrahlt werden soll, als Investor einsteigen.

Dies bestätige der 34-Jährige am Mittwochabend in einem rund 100-sekündigen Video, das er in den Sozialen Netzwerken verbreitete.

Rosberg wird Nachfolger von Technik-Guru Frank Thelen. Dieser hatte sich vor Rosbergs Ankündigung bereits "verplappert": "Ich freue mich sehr, dass Nico Rosberg mein Nachfolger bei #DHDL wird", schrieb Thelen bei Instagram. Investoren-Kollege Carsten Maschmeyer erklärte bei Twitter: "Jetzt geben wir richtig Gas! Nico Rosberg ist meinem Löwen-Ruf gefolgt."

Rosberg als TV-Experte tätig

Der gebürtige Wiesbadener Rosberg, Sohn von 1982er-Weltmeister Keke Rosberg, fuhr von 2006 bis 2016 in der Formel 1 und gewann 23 Rennen für Mercedes.

Wenige Tage nach dem Titelgewinn 2016 trat der Wahl-Monegasse zurück. Seither ist er als TV-Experte und Werbefigur aktiv, vor allem aber als Unternehmer und Investor im Bereich zukunftsweisende Technologien.