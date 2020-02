Der Start in die erste Testphase zur neuen Formel-1-Saison läuft für Sebastian Vettel nicht wirklich nach Plan.

Nachdem der Heppenheimer am ersten Tag krankheitsbedingt passen musste und durch Charles Leclerc ersetzt wurde, löste er am Freitag eine Rote Flagge aus.

Der viermalige Weltmeister blieb am dritten Testtag auf der Strecke in Barcelona stehen. Der SF1000 rollte ohne Vortrieb im letzten Streckenabschnitt zwischen Kurve elf und zwölf einfach aus.

Bis zu diesem Zeitpunkt war Vettel 40 Runden gefahren, sieben mehr als Esteban Ocon.

Die Szene sorgte für eine Unterbrechung der Session. Es war die zweite bei den Testfahrten insgesamt, nachdem Kimi Räikkönen am Donnerstag seinen Tank leergefahren hatte.

Reparatur bei Verstappen

Auch Max Verstappen hatte Probleme. Der Niederländer krachte über einen der Randsteine und fuhr anschließend zur Reparatur an die Box.

Am Donnerstag hatte Vettel 73 Runden gedreht und war mit einem Rückstand von 1,063 Sekunden auf den Tagesschnellsten Räikkönen auf Rang sechs gelandet.

"Das Auto macht alles, was wir uns erwarten. Wir konnten unser Programm durchziehen, hatten keine größeren Unterbechungen und hoffen, dass in den nächsten Tagen viele weitere Antworten folgen", sagte Vettel.

Für Vettel geht es in der am 15. März in Melbourne/Australien beginnenden Saison auch um seine Zukunft. Sein Ferrari-Team hatte dem Heppenheimer zuletzt offiziell den Status als Nummer-eins-Fahrer entzogen, Vettel und sein aufstrebender Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) gehen gleichberechtigt in die Saison. Vettels Vertrag läuft Ende des Jahres aus.