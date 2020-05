Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso schließt eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports nicht aus. "

Ich bin in großartiger körperlicher Verfassung und meine Motivation ist himmelhoch, deshalb will ich mich auf die Spitzenkategorie konzentrieren. Sei es die Rückkehr in die Formel 1, die Langstreckenmeisterschaft, IndyCar...", sagte der 38-Jährige in einem Videogespräch mit Studenten der Real Madrid Graduate School-Universidad Europea.

Alonso will "Herausforderung auf höchstem Niveau"

"Ich denke, dass meine nächste Herausforderung eine Herausforderung auf höchstem Niveau sein wird, denn ich glaube immer noch, dass ich zu 100 Prozent bereit bin, hinauszugehen und es zu tun", fügte Alonso hinzu.

Der Spanier wird mit einer Rückkehr zu Renault in Verbindung gebracht, nachdem der Australier Daniel Ricciardo das Team verlässt und ab 2021 ins McLaren-Cockpit steigen wird. Ex-Weltmeister Alonso hat nach seinem Formel-1-Abschied vor eineinhalb Jahren immer wieder mit einer Rückkehr kokettiert.

Alonso wurde bei seinem Debüt bei der Rallye Dakar im Januar starker 13. Beim Indy 500 Ende August in den USA will er versuchen, die "Triple Crown" des Motorsports zu holen. Das Formel-1-Rennen in Monaco sowie die 24 Stunden von Le Mans hatte er jeweils zweimal gewonnen.