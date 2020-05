vergrößernverkleinern Das Williams-Team steht zum Verkauf © Getty Images

Der Williams-Rennstall gerät in der Coronakrise in finanzielle Schieflage. Nun sucht das Unternehmen einen Käufer. Die laufenden Saison ist aber nicht in Gefahr.