Die neue Formel-1-Saison beginnt am ersten Juli-Wochenende in Spielberg in Österreich.

Das teilte die Königsklasse des Motorsports am Dienstag offiziell mit, als sie die ersten acht Rennen des veränderten Kalenders bestätigte.

Alle acht Rennen finden ohne Zuschauer und unter strengsten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen statt.

Los geht es – wie von SPORT1 exklusiv berichtet – am 5. Juli in Österreich. Am 12. Juli wird ein zweites Mal in der Alpenrepublik gefahren. Nur eine Woche später gastiert die Formel 1 in Ungarn. Danach verabschiedet sie sich in eine zweiwöchige Pause.

Am 2. und 9. August steht ein Doppel-Grand-Prix in Silverstone (England) an.

Eine Woche später, am 16. August, wird der Spanien-GP in Barcelona nachgeholt. Es folgen erneut zwei Wochen Pause, dann geht’s beim Belgien-GP am 30. August auf der Ardennenachterbahn in Spa rund. Am 6. September findet der Italien-GP in Monza statt.

Weiter will sich die Formel 1 noch nicht vorwagen.

Ersatzlos gestrichen wurden die Rennen in den Niederlanden, Australien, Spanien und Monaco.

Der F1-Kalender 2020