Sebastian Vettel hat im Qualifying zum Großen Preis von Belgien in Spa (Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) das ganz große Desaster vermieden. Der Deutsche schied im zweiten Abschnitt aus und startet am Sonntag von Rang 14.

Im dritten Freien Training hatte der viermalige Weltmeister den letzten Platz belegt, weshalb sogar das Aus in Q1 befürchtet worden war. Teamkollege Charles Leclerc war 17. geworden. Der Franzose holte in der Qualifikation den 13. Platz und sagte am Funk, dass einfach nicht mehr drin gewesen sei.

Für die Scuderia ist es ein historisch schlechtes Ergebnis: Beim Großbritannien-Grand-Prix im Juli 2014 war es das letzte Mal der Fall, dass es kein Ferrari-Pilot in die Top Ten geschafft hatte.

Die Pole Position sicherte sich einmal mehr Lewis Hamilton. Der Brite fuhr die klar beste Zeit und hängte die Konkurrenz um über eine halbe Sekunde ab.

Valtteri Bottas machte die rein silberne erste Startreihe perfekt. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull.

Für Rekordhalter Hamilton war es bereits die 93. Pole seiner Karriere, die fünfte der Saison und die sechste in Spa.