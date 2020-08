Starker Auftritt von Rückkehrer Nico Hülkenberg und wieder ein Debakel für Sebastian Vettel!

Das Qualifying zum fünften Saisonrennen der Formel 1 hat für die deutschen Piloten Licht und Schatten gebracht. (Formel 1: 70th Anniversary Grand Prix in Silverstone, Rennen Sonntag ab 15.10 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Hülkenberg, der erneut für Sergio Perez (Corona) im Racing Point ran darf, geht von einem starken 3. Platz ins Rennen.

Ex-Weltmeister Vettel schied dagegen schon in Q2 aus und verpasste zum zweiten Mal in dieser Saison die Top Ten im Qualifying.

Beim Grand Prix zum 70. Geburtstag der Königsklasse darf der Deutsche im Ferrari lediglich von Platz 12 ins Rennen gehen.

Bottas auf Pole vor Hamilton

Die Pole Position sicherte sich Valtteri Bottas vor seinem Mercedes-Teamkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton. Der WM-Dritte Max Verstappen (Red Bull) wurde Vierter.

"Das war alles, was ich hatte. Alles, was in diesem Auto steckte. Ich hab's versucht. Danke", funkte Vettel in Richtung Kommandostand. Sein Teamkollege Charles Leclerc startet im zweiten Ferrari von Platz 8.