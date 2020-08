Bitterer Tag für Nico Hülkenberg.

Der Deutsche kann nicht am Großen Preis von Großbritannien teilnehmen. Grund dafür ist ein Defekt am Auto.

"Ganz genau kann ich es nicht sagen. Der Motor war nicht zu starten. Das ist bitter. Ein krasser Krimi, in dem ich mich befinde. Es ging nix, da war nix zu reparieren", zeigte sich Hülkenberg im Interview mit RTL enttäuscht.

Direkt als der Bolide nicht ansprang, versuchten die Mechaniker alles, um das Auto noch zu Laufen zu kriegen. Es wurde sogar der Unterboden abgebaut, der Fehler konnte aber nicht mehr rechtzeitig gefunden werden.

Hülkenberg springt an diesem und vermutlich auch am nächsten Wochenende für den an COVID-19 erkrankten Sergio Perez ein.