In den letzten Runden ereignete sich beim Großen Preis von Großbritannien erstaunliches.

Nach und nach gingen die Reifen bei diversen Fahrern kaputt. Valtteri Bottas fiel mit einem Reifenschaden von Rang zwei auf Rang elf zurück, Lewis Hamilton schleppt sich mit nur noch drei Rädern über die Ziellinie. Doch nicht nur die Mercedes waren betroffen.

Carlos Sainz im McLaren wurde aufgrund eines defekten Reifens aus den Punkten katapultiert und auch Max Verstappen hatte große Probleme.

Nach Rennende rätselten in Silverstone alle, warum so viele Reifen in kürzester Zeit den Geist aufgaben. Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat nun zur Problemklärung ein großes Stück beigetragen.

Schnitte bei Verstappen und Vettel

Zwei Runden vor dem Ende holte das Team Max Verstappen zum Reifenwechsel an die Box. Später wurden die alten Reifen des Niederländers begutachtet, mit einem eindeutigen Ergebnis. "Ungefähr 50 kleine Schnitte" hatte der Reifen laut Horner aufgewiesen. Diese seinen durch Trümmerteile auf der Strecke entstanden.

"Wenn wir draußen geblieben wären, hätten wir den zweiten Platz mit dem gleichen Defekt wie Lewis, Carlos Sainz und Bottas verlieren könne. Es war gerade am Limit", so Horner weiter.

Schnitte wurden jedoch nicht nur am Reifen des Red Bull entdeckt. Auch Sebastian Vettel hatte ähnliches zu berichten. "Ich hatte keine Vibrationen oder Anzeichen [eines Reifenschadens], aber als ich im Parc Ferme anhielt, sah ich, dass da ein ziemlich großer Schnitt war. Ich denke, ich hatte Glück. Ich weiß nicht, wie lange der Schnitt schon da war. Ich denke, mehrere Autos hatte Probleme. Einige hat es wohl erwischt, andere hatten Glück", meinte der viermalige Weltmeister.

Pirelli noch ohne Erklärung

Lewis Hamilton, dessen linker Vorderreifen komplett zerstört war, glaubt ebenfalls, dass Trümmerteile Schuld sind. "Ich war mir sicher, dass diese Reifen noch eine ziemlich lange Lebensdauer haben. Ich bin überzeugt, dass es wahrscheinlich Trümmerteile waren", erklärte der Brite und verriet: "Ab dem Safety Car waren überall in Maggots und Becketts (Kurven auf dem Silverstone Circuit, Anm.d.Red.) Trümmerteile. Ich denke nicht, dass dort aufgeräumt wurde."

Reifenhersteller Pirelli ist sich indes noch nicht ganz sicher, wodurch die vielen Defekte ausgelöst wurden. "Wir werden natürlich untersuchen, was in den letzten Runden passiert ist. Es könnte der hohe Verschleiß sein, aber ich sage nicht, dass das der Grund für das Problem war", teilte Manager Mario Isola mit. Nicht ohne jedoch klar zustellen, dass auch die Trümmerteile ursächlich gewesen sein könnten.

"Wir wollen nichts ausschließen", meinte Isola weiter. Für eine Erklärung sei es aber noch "zu früh".