Bei seiner zweiten Chance im Racing Point hat Teilzeitkraft Nico Hülkenberg im ersten Freien Training zum Jubiläums-Grand-Prix der Formel 1 den starken vierten Platz belegt.

Der Emmericher musste sich am Freitagmittag in Silverstone nur dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton sowie Red-Bull-Pilot Max Verstappen geschlagen geben. Sebastian Vettel wurde im Ferrari Siebter.

Der Finne Bottas distanzierte am Tag nach seiner Vertragsverlängerung bei strahlendem Sonnenschein und gut 25 Grad in 1:26,166 Minuten den in der WM bereits 30 Punkte enteilten Lokalmatador Hamilton um 0,138 Sekunden. Verstappen (+0,727 Sekunden) war wie Hülkenberg (+0,776) deutlich langsamer als das Spitzenduo.

Vettel hinkt hinterher

Hülkenbergs Einsatz war erst am Freitagmorgen bestätigt worden, weil bei Racing-Point-Stammfahrer Sergio Pérez (Mexiko) der zweite Coronatest binnen acht Tagen positiv ausgefallen war. Der 32-jährige Hülkenberg war bereits am vergangenen Wochenende für Perez eingesprungen, ein Schaden im Getriebe verhinderte allerdings kurzfristig seine Teilnahme am ersten von zwei Rennen in Silverstone.

Vettel hatte im Gegensatz zur Vorwoche diesmal keine technischen Probleme zu beklagen und konnte 21 Runden drehen, mit 1,332 Sekunden Rückstand auf die Spitze hinkt der Ferrari-Pilot aber weiter den eigenen Ansprüchen hinterher. Vettels monegassischer Teamkollege Charles Leclerc war als Fünfter fast eine halbe Sekunde schneller als der Heppenheimer.

Reifen im Fokus

Im Fokus in Silverstone, wo die Formel 1 ihren 70. Geburtstag feiert, stehen auch die Reifen. In der Vorwoche war bei drei Piloten (Hamilton, Bottas, McLaren-Pilot Carlos Sainz) kurz vor Rennende jeweils der linke Vorderreifen geplatzt. Eine erste Untersuchung des Herstellers Pirelli ergab, dass Teile auf der Strecke keinen Einfluss hierfür hatten.

Pirelli reagierte mit Blick auf das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr) und änderte die Nutzungsanweisungen: Der Mindestreifendruck wurde erhöht, um die Beanspruchung zu verringern. Zudem liefert der Hersteller für das kommende Wochenende weichere Mischungen, dies war allerdings ohnehin geplant.