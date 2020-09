Sergio Perez verlässt Racing Point zum Saisonende.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin. Sonntag ab 21.45 Uhr und wöchentlich im TV und STREAM auf SPORT1

Der Mexikaner verkündete seinen Abschied via Twitter. "Alles im Leben hat einen Anfang und ein Ende und nach sieben gemeinsamen Jahren endet meine Zeit mit dem Team nach der Saison", schrieb Perez.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Perez ohne Plan B - Vettel als Nachfolger?

Er werde die großen Momente, die sie gemeinsam erlebt hätten, in Erinnerung behalten. Dem aktuellen Team wünscht der Mexikaner "nur das Beste für die Zukunft."

Perez hat eigenen Angaben zufolge keinen Plan B in der Hinterhand. Mein Wille ist es, weiter Rennen zu fahren. Aber das hängt davon ab, ob ich ein Projekt finde, das mich motiviert, 100 Prozent in jeder Runde zu geben", erklärte der 30-Jährige, der seit 2011 in der Königsklasse des Motorsports unterwegs ist. In bisher 182 Rennen erreichte er achtmal das Podest.

Nun könnte bei Racing Point, das zu kommenden Saison als Aston Martin an den Start geht, der Weg für Sebastian Vettel frei sein. Der Deutsche wird schon länger als Kandidaten bei Aston Martin gehandelt. Zum Saisonende trennen sich die Wege von Vettel und Ferrari.