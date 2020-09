Miese Voraussetzungen für Sebastian Vettel beim Formel-1-Heimrennen von Ferrari in Monza: Der viermalige Weltmeister wurde im Qualifying am Samstag nur 17. und startet damit am Sonntag beim Großen Preis von Italien (15.10 Uhr im LIVETICKER) von sehr weit hinten.

Weil kurz vor Ende der ersten Session so dichter Verkehr auf der Strecke herrschte und er hinter einem Williams fest hing, verpasste er den Sprung in Q2. Seit Giancarlo Baghettis 16. Platz im Jahr 1966 ist es zum ersten Mal der Fall, dass ein Scuderia-Pilot in Monza nicht aus den Top 15 startet. (Rennkalender der Formel 1)

Zurück in der Boxengasse reagierte Vettel wütend. Beim Aussteigen aus dem Cockpit feuerte er ein Teil des Gurtsystems aus dem Auto auf den Asphalt. Danach schritt er sichtlich erbost über den Verlauf der Quali forschen Schrittes davon.

Vettel kritisiert Ferrari-Entscheidung

"Es waren zu viele Autos auf der Strecke. Ich wurde rausgeschickt und wenn man draußen ist, hat man nicht mehr so viele Möglichkeiten seine Position zu verbessern. Man hätte mich später rausschicken können", äußerte der 33-Jährige bei Sky wieder einmal Kritik an einer Entscheidung seines Teams.

Vettels Teamkollege Charles Leclerc schnitt nicht wesentlich besser ab und wurde 13. Die Pole Position holte sich erneut Mercedes-Pilot Lewis Hamilton vor Teamkollege Valterri Bottas. Carlos Sainz im McLaren landete überraschenderweise auf Rang drei..

Ferrari ist in der laufenden Saison chancenlos und verpasste beim letzten Rennen in Spa sogar mit beiden Boliden die Punkteränge.

Für Rekordhalter Hamilton war es bereits die 94. Pole seiner Karriere, die sechste der Saison und die siebte in Monza. Der sonst so starke Max Verstappen verpasste als Fünfter dagegen eine richtig gute Platzierung.