Katastrophales Rennen für Sebastian Vettel!

Beim Großen Preis von Italien in Monza ist der Deutsche vorzeitig in der siebten Runde ausgeschieden. Grund für das Aus war ein Bremsdefekt.

In der sechsten Runde konnte der viermalige Weltmeister vor der herannahenden ersten Kurve nicht mehr bremsen und durchbrach stattdessen geradeaus fahrend mehrere Styropor-Wegweiser. In einer Wiederholung war anschließend zu sehen, wie sich bereits in der Runde zuvor in der Parabolica ein Teil vom Wagen, vermutlich die Bremsbelüftung, gelöst hatte. Die Box hatte in den ersten Runden ein "Problem links hinten" erkannt.

Vettel: Es geht immer noch schlimmer

"Ich weiß auch nicht weiter", sagte Vettel bei RTL: "Man denkt dauernd, schlimmer geht es nicht mehr. Aber anscheinend geht es in diesem Jahr immer noch schlimmer. Ich würde nicht sagen, dass es frustrierend ist, aber es nervt einfach. Der Spaßfaktor ist nicht auf dem Höhepunkt gerade. Am Dienstag bin ich jetzt erstmal im Simulator, und der hält ja wenigstens."

Zudem fing der Bolide des 33-Jährigen hinten links Feuer. "Die Leitung ist explodiert. Ich habe kein Bremspedal mehr", funkte er an die Box.

Vettel gelang es schließlich, seinen Wagen sicher in die Box zu bringen. Nach dem enttäuschenden 17. Platz im Qualifying am Samstag war es der nächste große Rückschlag für den Ferrari-Piloten.