vergrößernverkleinern Die Formel 1 ist die Königsklasse des Motorsports © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Veranstalter des Großen Preises der Formel 1 in der Türkei haben ambitionierte Ziele, was die Zuschauer beim Rennen in Istanbul Mitte November angeht.