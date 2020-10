Auch an diesem Wochenende bietet das AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 (ab 21.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) wieder den idealen Abschluss für alle Motorsportfans.

Diesmal steht der Portugal GP der Formel 1 im Fokus. Im Studio begrüßt Moderatorin Ruth Hofmann dazu am Sonntag per Live-Schalte Bernd Schneider (ehemaliger Formel 1-Pilot und fünfmaliger DTM-Sieger), den Formel 1-Rennstrecken-Architekten Hermann Tilke sowie den Motorsport Experten Ralf Bach.

Themen sind neben dem Potugal-Rennen in der Formel 1 auch die Neuorientierung von Sebastian Vettel und die aktuelle DTM-Situation.

Anzeige

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin mit Bernd Schneider und Hermann Tilke am Sonntag ab 21.45 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Wie läuft der Bau einer Formel-1-Strecke

Rennstrecken-Konstrukteur Hermann Tilke wird sich über die schwierigsten Kurven, sichersten Auslaufzonen und größten Herausforderung beim Bau von Milliarden-Projekten äußern.

Mit den 24 Stunden von Spa geht am Wochenende dazu eines der wichtigsten Langstrecken-Rennen über die Bühne. Porsche holte auf dem Circuit de Spa-Francorchamps im Vorjahr einen Doppelsieg.

Moderator Eric Engesser meldet sich von der belgischen Kultstrecke mit einer neuen Ausgabe des "Porsche GT Magazins" am Sonntag ab 23:00 Uhr auf SPORT1.

Bereits am Samstag ab 16:55 Uhr liefert das "Porsche Carrera Cup – Magazin" einen ausführlichen Rückblick auf die Rennen des Markenpokals in Spielberg. Mehr Motorsport zeigt SPORT1+ am Sonntag live ab 20:00 Uhr mit dem Texas 500 der US-amerikanischen NASCAR Cup Series.