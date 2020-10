Valtteri hat sich beim Großen Preis der Eifel die Pole Position geschnappt. Der Mercedes-Pilot war im Qualifying zum elften Saisonrennen der Formel 1 mit einer Fabelrunde der Schnellste.

Neben ihm startet Titelverteidiger Lewis Hamilton am Sonntag aus Startreihe eins. Der Brite war über zwei Zehntelsekunden langsamer als sein finnischer Teamkollege. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull. (Formel 1: Großer Preis der Eifel am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER)

Sebastian Vettel schaffte es im Ferrari wieder einmal nicht ins Q3 und musste sich beim Heim-Grand-Prix mit Startplatz elf zufrieden geben, sein Teamkollege Charles Leclerc wurde dagegen Vierter.

Hülkenberg im Racing Point bei Comeback Letzter

"Ich habe alles probiert, ich war soweit zufrieden mit meiner Runde. Im ersten Sektor habe ich viel Zeit verloren, das kann ich mir momentan nicht erklären", bilanzierte der viermalige Weltmeister anschließend bei Sky.

Nico Hülkenberg, der kurzfristig den erkrankten Lance Stroll im Racing Point ersetzte, wurde Letzter. Der 33-Jährige konnte allerdings auch keine Trainingseinheit absolvieren.

"Es war schwierig, sich wieder an das Auto zu gewöhnen, das sich im Vergleich zum letzten Mal sehr verändert hat", erklärte Hülkenberg. Zum Erreichen des zweiten Qualifying-Abschnitts fehlte ihm weniger als eine halbe Sekunde.

"Ganz ohne Vorbereitung ist es keine einfache Geschichte. Aber ich bin Rennfahrer, das ist mein Job. Da muss man so eine Chance beim Schopf packen", sagte er und fügte mit Blick auf das Rennen an: "Man kann nicht die Eisenstangen mit der Hand brechen. Ich muss einfach mein Ding machen."

Mercedes-Serie hält auch am Nürburgring

Gewinnt Hamilton das Rennen am Sonntag, stellt er mit 91 Siegen die Bestmarke von Michael Schumacher ein. Am Samstag verfehlte der 35-jährigen Hamilton die 97. Pole Position seiner Formel-1-Karriere knapp, in dieser Kategorie ist er mit weitem Vorsprung die Nummer eins.

Auf dem Nürburgring stand Hamilton nur einmal auf Startplatz eins: vor sieben Jahren, als die Formel 1 letztmals in der Eifel Station machte.

Mercedes bleibt im Qualifying in diesem Jahr ungeschlagen. Bottas steht zum 14. Mal in seiner Karriere ganz vorne, in dieser Saison holte er sich zum dritten Mal die Pole.

