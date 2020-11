Lewis Hamilton hat sich im Qualifying die Pole Position für den Großen Preis der Formel 1 in Bahrain (Formel 1: Großer Preis von Bahrain am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) gesichert. Der Mercedes-Pilot fuhr am Samstag die schnellste Runde.

Hamilton, der noch den Rekord von 13 Saisonsiegen einstellen kann, verwies seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas und den Niederländer Max Verstappen im Red Bull auf die Plätze. Für Hamilton war es die 98. Pole seiner Formel-1-Karriere und die zehnte der Saison.

Sebastian Vettel verpasste als Elfter knapp den Sprung in Q3. Auch sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc verabschiedete sich als Zwölfter vorzeitig.

Anzeige

AvD Pannenhilfe und Schutz seit 1899. Jetzt AvD Mitglied werden und 30€ Amazon-Gutschein sichern! Hier zum Angebot! | ANZEIGE

Wegen eines Drehers von Carlos Sainz, dessen Auto danach den Geist aufgab, war die Session während des zweiten Abschnitts minutenlang unterbrochen.

---

Mit SID-Informationen