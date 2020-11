Unfallopfer Roman Grosjean hat sich erstmals nach seinem Horror-Crash beim Großen Preis aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet – und Entwarnung gegeben.

"Hallo zusammen. Ich wollte nur sagen, dass ich okay bin. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten", erklärte der 34 Jahre alte Haas-Pilot in einem Video auf seinem Instagram-Kanal. Grosjean war kurz nach dem Start des Rennes mit seinem Boliden in die Leitplanke gekracht. Daraufhin zerbrach dieser in zwei Teile und fing sofort Feuer. Erst nach rund 30 Sekunden stieg der Franzose aus dem brennenden Fahrzeug.

Grosjean dankt dem Halo-System

Auch das Halo-System zum Schutz des Cockpits seinen Anteil daran, dass Grosjean außer ein paar Verbrennungen den schlimmen Crash glimpflich überstand. "Ich war vor einigen Jahren gegen das Halo. Doch ich muss sagen, es ist die beste Neuerung der Formel 1. Ohne es wäre ich nicht in der Lage, zu euch zu sprechen", sagte Grosjean.

Er bedankte sich auch beim medizinischen Personal. Er hoffe, mit seinen Händen bald einige der Nachrichten beantworten zu können.

Derweil wird schon darüber spekuliert, wann Grosjean ins Cockpit zurückkehren könnte. "So wie ich ihn kenne, will er wieder dabei sein. Aber das sehen wir morgen, wenn sie die Verbände abnehmen. Denn er hat keine Ahnung, wie [die Verbrennungen] aussehen", erklärte Haas-Chef Günther Steiner.