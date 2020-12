Sebastian Vettel ist in seinem finalen Formel-1-Qualifying im Ferrari zum Großen Preis von Abu Dhabi in Q2 ausgeschieden (SERVICE: Die Fahrerwertung der Formel 1).

Der viermalige Weltmeister, der in der kommenden Saison für Aston Martin fährt, verpasste die Top Ten und startet am Sonntag im Rennen auf dem Yas Marina Circuit von Rang 13 (Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi ab 14.10 Uhr im SPORT1-Liveticker).

"Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Es war das gleiche wie in Q1. Nicht besser, nicht schlechter", sagte Vettel im Boxenfunk ernüchtert (Formel 1: Der Ticker zum Qualifying zum Nachlesen). Damit verpasste der viermalige Weltmeister zum 14. Mal im 17. Saisonrennen einen Startplatz in den Top 10.

"Mit meinen Runden bin ich so weit zufrieden", sagte Vettel bei Sky: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass mehr drin war."

Verstappen düpiert Mercedes-Piloten

Die Pole Position schnappte sich derweil Max Verstappen im letzten Versuch. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden hat die Silberpfeile düpiert und startet vor Valtteri Bottas (Finnland) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien). "Ich hatte vor dem Qualifying gesagt, dass wir hier das letzte Statement der Saison setzen können, und wir sind auf einem guten Weg", sagte Verstappen: "Wenn du das ganze Jahr hintendran bist, wird es sehr frustrierend. Aber heute sind wir zufrieden."

Für Verstappen war es die dritte Pole Position seiner Karriere und die erste der Saison. Hamilton gibt in Abu Dhabi sein Comeback, in Bahrain hatte er in der Vorwoche aufgrund einer Corona-Infektion gefehlt (SERVICE: Die Teamwertung).

Charles Leclerc im zweiten Ferrari landete indes auf Rang neun, muss aufgrund einer Strafversetzung aber von Platz zwölf aus in das Rennen gehen. Für eine Überraschung sorgte der Engländer Lando Norris, der sich im McLaren den vierten Startplatz sicherte.

mit Sport-Informations-Dienst (SID)