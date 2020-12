Darf Romain Grosjean nach seinem Horror-Unfall in der Vorwoche noch einmal in einem Weltmeister-Auto sitzen, bevor er seine Formel-1-Karriere beendet?

Zumindest hat ihm Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff in einer Medien-Videokonferenz nach dem Qualifying in Sakhir einen solchen Platz im Cockpit der Silberpfeile angeboten: "Wenn uns das gestattet wird und keiner der zahlreichen Teams, für die er gefahren ist, dazu bereit ist, würden wir das tun." (Formel 1: Großer Preis von Sakhir ab 18.10 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Hintergrund ist, dass der Haas-Pilot sich nicht mit dem dem schrecklichen Feuer-Unfall beim Großen Preis von Bahrain aus der Königsklasse verabschieden will. Der Franzose möchte deshalb unbedingt beim Saisonfinale in Abu Dhabi dabei sein.

Grosjean will nicht mit Horror-Crash aufhören

"Wenn ich meine F1-Karriere beenden, würde ich gerne die Ziellinie überqueren und nicht so aufhören. Auch wenn die Bilder dann nicht so dramatisch sind", sagte Grosjean in einer Medienrunde.

Sollten seine Verbrennungen an der Hand einen Einsatz in Abu Dhabi nicht zulassen, will er "jedes einzelne Formel-1-Team anrufen und nachfragen, ob mir jemand im Januar einen privaten Test ermöglichen kann, einfach um zehn bis 15 Runden ganz für mich zu drehen". (SERVICE: Fahrerwertung der Formel 1)

Der 34-Jährige wird für 2021 aller Voraussicht nach kein Cockpit in der Formel 1 kriegen. Die beiden Haas-Cockpits vergab der Rennstall an die talentierten Formel-2-Piloten Mick Schumacher und Nikita Mazepin.