Wo landet Vettel in Abu Dhabi?

vergrößernverkleinern Sebastian Vettel fährt in Abu Dhabi zum letzten Mal für Ferrari © Getty Images

Sebastian Vettel steigt beim Grand Prix in Abu Dhabi zum letzten Mal in sein Ferrari-Cockpit. Beim Qualifying will der Deutsche eine gute Ausgangsposition.