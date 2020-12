Valtteri Bottas hat mit seiner Pole-Zeit beim Qualifying für den Großen Preis von Sakhir Formel-1-Geschichte geschrieben. (Formel 1: Großer Preis von Sakhir ab 18.10 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Der Mercedes-Pilot schaffte in 53,377 Sekunden die schnellste jemals gedrehte Runde in der Königsklasse.

Damit unterbot der Finne den Uralt-Rekord von Formel-1-Legende Niki Lauda, der diesen im Ferrari 1974 im Qualifying auf der Strecke im französischen Dijon aufgestellt hatte.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Der 2019 verstorbene dreimalige Weltmeister benötigte damals lediglich 58,79 Sekunden für seine Runde. (SERVICE: Der Rennkalender)

Droht erneut Chaos in Bahrain?

Da die Formel-1-Strecken heute üblicherweise länger sind, galt dieser Rekord als unerreichbar – doch die Corona-Pandemie ermöglichte es, dass aus der Not die kurze Streckenvariante in Bahrain in den Rennkalender gerutscht war.

Vor 46 Jahren ging das auf das Qualifying folgende Rennen ziemlich chaotisch zu. Aufgrund der kurzen Runde kam es ständig zu Überholmanövern, was zu zahlreichen gefährlichen Situationen führte.

Ein ähnliches Szenario wird von einigen auch für den Sonntag auf der Highspeed-Variante in Bahrain befürchtet.