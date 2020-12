Entscheidung in der Formel 1.

Toto Wolff hat seinen Vertrag als Motorsportchef bei Mercedes um drei Jahre verlängert. Das gaben beide Parteien in einer Erklärung bekannt. Zudem kommt es auch bei den Eigentumsverhältnissen zu Änderungen. Der Daimler-Konzern reduziert seine Anteile am Formel-1-Team, stattdessen steigt Ineos als neuer Eigner ein. Auch Toto Wolff vergrößert derweil die Zahl seiner Anteile.

"Die Beteiligung von Ineos von einem Drittel am Team erfolgt zusätzlich zu der bereits existierenden Rolle als 'Principal Partner'. Parallel dazu wird Daimler seine Anteile von derzeit 60 Prozent reduzieren und Toto Wolff seine Beteiligung von derzeit 30 Prozent erhöhen, um drei gleiche Anteilseigner an dem Unternehmen zu schaffen", so die Silberpfeile.

Ineos-Besitzer als Investor aktiv

Der Konzern Ineos verdient sein Geld mit Chemie-Betrieben und ist bei den Silberpfeilen bereits seit Februar 2020 als Sponsor tätig. Ineos-Eigentürmer Jim Ratcliffe ist einer der reichsten Männer der Erde und hat bereits in der Vergangenheit in Sportprojekte investiert.

So gewann sein Team Ineos mit Egal Bernal gleich im ersten Versuch 2019 die Tour de France. Eliud Kipchoge lief 2019 als erster Mensch die Marathondistanz in unter zwei Stunden - ebenfalls unter dem Namen von Ineos. Zudem ist Ratcliffe bei den Fußball-Klubs OGC Nizza und FC Lausanne-Sport als Investor aktiv.

Für die Konkurrenz in der Formel 1 dürften das Investment, und vor allem die Vertragsverlängerung von Wolff keine guten Nachrichten darstellen. Unter der Leitung des 48-Jährigen gingen sowohl der Fahrer-Titel, als auch die Konstrukteurs-WM in den vergangenen sieben Jahren stets an die Silberpfeile.