Der britische Formel-1-Pilot Lando Norris ist während seines Urlaubs in Dubai positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab sein Team McLaren am Dienstag bekannt. Der 21-Jährige wird sich im Hotel für 14 Tage in Isolation begeben.

Nach dem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns hatte der WM-Neunte Norris laut McLaren einen Test gemacht und den Rennstall anschließend über das Ergebnis informiert. Die neue Saison soll am 21. März in Australien beginnen, laut Medienberichten droht wegen der Pandemie eine Verschiebung.