Nico Hülkenberg wird in der kommenden Formel-1-Saison als Experte und Co-Kommentator beim österreichischen Fernsehsender ServusTV tätig sein. "Ein Weg, um dieses Jahr in Kontakt zu bleiben", schrieb der 33-Jährige auf Instagram. Der Sender des Red-Bull-Medienhauses wird insgesamt zwölf der geplanten 23 Rennen abwechselnd mit dem ORF übertragen, darunter den Auftakt in Bahrain (28. März).

Hülkenberg, der die Rennen gemeinsam mit Kommentator Andreas Gröbl kommentieren wird, hat im zweiten Jahr in Folge keinen Stammplatz in der Formel 1 erhalten. "Klar wäre ich gerne auch im Red Bull gesessen, aber das steht aktuell nicht zur Debatte", sagte der Emmericher. Der Rennstall hatte sich für den Mexikaner Sergio Perez als zweiten Fahrer neben Max Verstappen (Niederlande) entschieden.

Zuletzt war Hülkenberg als möglicher Ersatzfahrer bei Mercedes und Aston Martin ins Spiel gebracht worden. "Das ist in der Mache. Wir sind noch nicht ganz da, aber wir sind auf der Zielgeraden", sagte Hülkenberg: "Dann habe ich einen guten Jahresplan." Er könne sich auch vorstellen, bei beiden Teams als Ersatzfahrer zu arbeiten.