Dass die Formel-1-Saison immer näher rückt, merken die Fans auch daran, dass die Teams nun ihre neuen Boliden vorstellen.

Am heutigen Dienstag präsentiert das Weltmeister-Team Mercedes den neuen Dienstwagen von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. SPORT1 begleitet die Vorstellung im LIVETICKER. (Hier aktualisieren)

+++ Die ersten Bilder des kompletten Fahrzeugs +++

+++ Auch Bottas präsentiert sich schon mit W12 +++

Der Finne postet in seiner Instagram-Story ein Foto mit dem neuen Renner.

+++ Es gibt schon erste Bilder +++

Offiziell beginnt die Präsentation zwar erst um 12 Uhr. Aber schon jetzt streut das Team über seine Social-Media-Kanäle erste Fotos, die wir natürlich hier abbilden. Hier ist zu erkennen, dass die "Silberpfeile" auch in diesem Jahr wieder schwarz sind.

+++ Mercedes wieder klarer Favorit +++

Die Silberpfeile gewannen in der vergangenen Saison den siebten Konstrukteurs-Titel in Folge. Auch Hamilton krönte sich zum siebten Mal zum Champion und zog damit mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleich. Keine Frage: Mercedes ist auch in diesem Jahr erster Anwärter auf den Titel bei den Konstrukteuren und Piloten.