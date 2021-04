Mercedes hat beim Großen Preis der Emilia Romagna innerhalb von 60 Sekunden das Rennen weggeworfen! (Formel 1 in Imola: Rennen JETZT im SPORT1-Liveticker)

Erst rutschte Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennen in Imola bei einem Überrundungsmanöver ins Kiesbett und touchierte die Mauer. Wenig später kollidierte Teamkollege Valtteri Bottas mit Williams-Pilot George Russell. (SERVICE: Fahrerwertung)

Russell war danach ziemlich sauer auf Bottas. Am Boxenfunk tobte er: "What the fuck was he doing? Seriously?"

Anschließend lief der Kandidat für das Bottas-Cockpit zu dem Finnen hin, redete wütend auf ihn ein und gab ihm am Schluss noch einen leichten Klaps auf den Helm. Bottas zeigte ihm den Stinkefinger.

Hamilton kann Rennen fortsetzen

Hamilton konnte das Rennen fortsetzen, mit beschädigtem Boliden kehrte der bis dato Zweitplatzierte allerdings nur auf Rang neun auf die Strecke zurück. Die anschließende Rote Flagge spielte ihm aber in die Karten.

Für Bottas und Russell war dagegen vorzeitig Feierabend. Beide Fahrer kamen allem Anschein nach mit dem Schrecken davon, zumindest Bottas wirkte aber mitgenommen. Die Streckenposten hatten viel Arbeit, den Kurs zu reinigen.

In Führung bei der Rennunterbrechung lag Red-Bull-Pilot Max Verstappen, dahinter folgten vor dem Neustart Charles Leclerc im Ferrari und McLaren-Pilot Lando Norris.