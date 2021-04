Aufregung bei Aston Martin kurz vor dem Start des Großen Preis der Emilia Romagna! (Formel 1 in Imola: Rennen am So. ab 15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Beim Auto von Sebastian Vettels Teamkollege Lance Stroll entstand an der Bremse hinten rechts ein kleines Feuer bei der Runde aus der Boxengasse.

Das Team musste deshalb in der Startaufstellung von Imola in Windeseile die hinter Bremsbelüftung austauschen, da die alte verbrannt war. Stroll kann wie geplant von Rang 10 an den Start gehen.

Bei Vettel gab es aber ebenfalls Probleme. Der Deutsche muss aus der Box starten.

Alonso crasht - Bottas muss Reifen wechseln

Auch sonst sorgte der Regen für Turbulenzen. So kam Fernando Alonso auf der Runde in die Startaufstellung von der Strecke ab und touchierte die Mauer.

Die Zeit rechte aber gerade noch aus, damit der Alpine-Bolide in der Box einen neuen Frontflügel bekam und der zweimalige Weltmeister wieder auf die Strecke fahren konnte.

Auch bei Mercedes brach Hektik vor dem Start aus, da bei Valtteri Bottas ein Reifenschaden entdeckt worden war. Die Reifen konnten aber rechtzeitig gewechselt werden, sodass es für den Start kein Problem sein sollte.